Uma mulher que aparenta ter cerca de 30 anos foi encontrada morta num caminho que dava acesso a uma mata esta segunda-feira, em Rio de Moinhos, Penafiel.O alerta foi dado às 13h15 por uma mulher que vivia na zona.Ainda não se sabe a idade do cadáver, mas aparenta ter cerca de 30 anos.A Guarda Nacional Republicana (GNR) está no local, juntamente com uma corporação de Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios que vai proceder à retirada do corpo, e a Polícia Judiciária já foi accionada.Em atualização