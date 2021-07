Encontrado corpo de mulher no rio Tâmega, em Penafiel

O corpo de Ana Raquel Martelo, que desapareceu no dia 17 deste mês quando andava de mota de água, foi encontrado esta sexta-feira. Estava a boiar no rio Tâmega, em Rio de Moinhos, Penafiel, numa zona bem próxima do local onde a mulher foi vista pela última vez.





CM apurou, o corpo foi detetado pelas 09h45 por elementos da GNR e também dos bombeiros que continuavam a fazer buscas junto às margens. Foi depois recuperado e levado para a morgue do Hospital de Penafiel, onde será agora autopsiado. Ana Raquel, de 37 anos, estava com o namorado quando caiu ao rio. A mulher trabalhava como cuidadora de idosos e tinha um filho maior de idade.



Ao que oapurou, o corpo foi detetado pelas 09h45 por elementos da GNR e também dos bombeiros que continuavam a fazer buscas junto às margens. Foi depois recuperado e levado para a morgue do Hospital de Penafiel, onde será agora autopsiado. Ana Raquel, de 37 anos, estava com o namorado quando caiu ao rio. A mulher trabalhava como cuidadora de idosos e tinha um filho maior de idade.