Uma mulher, de 45 anos, desapareceu durante a tarde deste sábado no rio Tâmega, na zona de Rio de Moínhos, em Penafiel.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher estaria a andar de mota de água quando desapareceu.Até ao momento não foi possível confirmar se estaria sozinha ou acompanhada mas, no local encontram-se os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, assim como os mergulhadores dos bombeiros Sapadores do Porto a realizarem buscas. Foram também acionados os psicólogos do INEM e a GNR.