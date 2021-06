Bebé Noah encontrado com vida após mais de 30 horas desaparecido no mato

As buscas pelo menino de 2 anos duravam há mais de 30 horas e chegaram a mobilizar mais de uma centena de operacionais.



Noah, de dois anos e meio, estava desaparecido de casa, algures entre as 05h30 e as 08h00 desta quarta-feira. O pai, trabalhador agrícola, saiu de casa pelas 05h30. A dormir ficaram a mulher, a filha mais velha, de seis anos, e Noah. Pelas 08h00, a mãe acordou e percebeu que apenas a menina se encontrava na cama . Nem sinal de Noah, nem da cadela da família, Melina. As galochas do menino também tinham desaparecido.As buscas pelo menino de 2 anos duravam há mais de 30 horas e chegaram a mobilizar mais de uma centena de operacionais.

O animal foi encontrado ainda na quarta-feira à tarde, mas as autoridades prosseguiram as buscas para encontrar a criança. Durante o dia de hoje foram encontradas várias peças de roupa de Noah, nomeadamente uma fralda, uns calções e uma galocha.



Em atualização

Noah, o menino de 2 anos desaparecido em Proença-a-Velha, foi encontrado com vida ao final desta quinta-feira.Segundo apurou o, a criança, que está ferida, foi encontrada num barracão em Proença-a-Velha, Idanha-a-Nova.Em declarações aos jornalistas, a GNR revelou que a criança foi sujeita a avaliação médica, mas que se encontra "bem e com vida". Segundo apurou o, o menino já terá sido transportado para uma unidade hospitalar.A criança foi encontrada por populares a cerca de 4 quilómetros (em linha reta) da casa da família. O menino poderá, no entanto, ter percorrido aproximadamente 10 quilómetros, informação que está a ser avaliada pelas autoridades.