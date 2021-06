Noah foi encontrado em zona florestal a quatro quilómetros de casa

Noah, o menino desaparecido desde manhã de quarta-feira, em Proença-a-Velha, foi encontrado a cerca de quatro quilómetros em linha reta da casa da família.Segundo apurou o, o menino num caminho florestal, todo nu, já na localidade de Medelim. A GNR admitiu já que Noah poderá ter andado cerca de 10 quilómetros.A criança foi encontrada por populares que ajudam nas buscas, em conjunto com as autoridades. O menor foi já transportado ao hospital, após ter sido sujeito a uma primeira avaliação médica ainda no local.