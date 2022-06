Mulher enfrenta assaltante com faca em Loulé

A filha dos gerentes de um restaurante de comida chinesa enfrentou um ladrão, armado com uma faca, que tentou assaltar o estabelecimento, em Loulé. A tentativa de roubo ficou registada em imagens de videovigilância. O assaltante fugiu de mãos a abanar.





CM a jovem que resistiu ao roubo. O ladrão, de 45 anos, regressou para levar a viatura e foi detido pela GNR.



O assalto ocorreu no dia 12 de maio na Avenida José da Costa Mealha. “Ele entrou no restaurante e eu estranhei logo porque ele vinha muito apressado. Não o deixei tirar o dinheiro e ele fugiu para longe. Mas vi que tinha deixado as chaves dentro da carrinha e tirei-as”, recordou aoa jovem que resistiu ao roubo. O ladrão, de 45 anos, regressou para levar a viatura e foi detido pela GNR.

No mesmo dia, mas de manhã, tinha assaltado uma loja de animais, com ameaça de uma faca. O homem é suspeito da autoria de nove roubos com recurso a arma branca, desde o dia 8 de maio. O suspeito foi ouvido por um juiz e colocado em prisão preventiva.