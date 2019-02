Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher enfrenta raptor para salvar filha bebé em Ílhavo

Homem aparenta ter entre 25 e 30 anos e usava um capacete.

Por Francisco Manuel | 12.02.19

A mulher, cabeleireira de profissão, tinha deixado a filha mais velha no Centro Escolar de Nossa Senhora do Pranto, em Ílhavo, e, quando estava de regresso ao automóvel, empurrando o carrinho de bebé em que transportava a filha mais nova de apenas cinco meses, foi surpreendida por um homem que tentou raptar a menina.



A mulher, que se preparava para meter a bebé no automóvel, resistiu com todas as forças. Gritou por ajuda, mas naquela altura, pelas 09h30 de ontem, não havia ninguém na rua João Carlos Loureiro.



A cabeleireira lutou com o raptor, sofreu vários ferimentos, tal como o homem, mas não desistiu. Alarmado e surpreendido com a reação da mulher, fugiu a pé.



Foi nessa altura que a mãe da menina deu o alerta. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos e usava um capacete de ciclista, pelo que as autoridades suspeitam que tenha chegado ao local de bicicleta.



Com esta descrição, e também com indicações da roupa que vestia, a GNR tentou localizá-lo, sem sucesso.



A PJ de Aveiro foi ao local, mas por se tratar de uma tentativa de rapto a investigação passou para a Diretoria de Coimbra.