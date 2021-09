Estava à porta da sua casa quando foi surpreendida pelo agressor, que a agarrou por um braço e a arrastou para o interior de um prédio em reconstrução, no centro do Porto.Nesse local, a jovem de 20 anos, portadora de uma debilidade intelectual moderada, foi agredida com estalos na cara e viu o homem que a atacava apertar-lhe o pescoço, enquanto a despia.