Mulher ferida com gravidade em atropelamento em Gondomar

Uma mulher, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos graves, esta terça-feira de manhã, depois de ter sido atropelada por um carro na rua do Rio Ferreira, em São Pedro da Cova, Gondomar.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova e pela equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar. Depois de estabilizada foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, com ferimentos considerados graves.

O alerta foi dado por volta das 11h20.

A GNR de Fânzeres tomou conta da ocorrência.