Uma mulher sofreu ferimentos graves, pelas 16h00 desta quinta-feira, num atropelamento ocorrido no Casal do Marco, Seixal.

A vítima foi socorrida no local pela viatura médica do INEM e pelos bombeiros, sendo transportada para o hospital do Barreiro.

No local esteve ainda a GNR de Fernão Ferro, que investiga as circunstâncias e causas do atropelamento.

A ocorrência mobilizou um total de 12 operacionais.