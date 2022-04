Uma condutora, com cerca de 50 anos, ficou ferida, esta manhã de quinta-feira, na sequência de um despiste do carro em que seguia.O alerta foi dado, cerca das 08h00, para os bombeiros dos Carvalhos, para um acidente rodoviário, na EN1, em Pedroso.A vítima foi levada, pelos bombeiros dos Carvalhos para o hospital de Gaia. No local estiveram ainda os Bombeiros Sapadores de Gaia.A GNR dos Carvalhos investiga as causas do acidente.