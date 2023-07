Uma mulher, de 57 anos, foi atropelada na manhã desta terça-feira, em Matosinhos. A vítima foi colhida por uma carrinha e sofreu ferimentos graves na zona da cabeça.



A mulher foi assistida no local pelos bombeiros de Leixões e por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM. As equipas de socorro transportaram depois a mulher para o Hospital de São João, no Porto.





A PSP tomou conta da ocorrência.