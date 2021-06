A PSP de Cascais deteve uma mulher, de 50 anos, por furto e utilização indevida de cartão de crédito. Foi apanhada depois do alerta do dono de uma loja em Carcavelos.



Quando os agentes chegaram ao local perceberam que o cartão com que quis pagar não era dela. Contactada a proprietária do cartão, a mesma apercebeu-se que a ladra já tinha gastado seis mil euros. Foi constituída arguida e libertada.

Ver comentários