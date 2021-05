Preso em Lisboa por usar falso cartão da GNR em ameaças

Um homem de 49 anos foi preso por investigadores da PSP de Lisboa, por usar um cartão falso de militar da GNR, bem como uma pistola, para ameaçar uma vítima. Em comunicado, o Comando da PSP da capital explicou que o inquérito esteve entregue à Divisão de Investigação Criminal. Durante a fase de recolha de prova de um crime de ameaças e posse de arma ilegal, os agentes conseguiram comprovar que o suspeito fazia uso, diariamente, de um bilhete de identidade da GNR contrafeito.Exibiu ainda diversas vezes uma arma de fogo, sem sequer ter licença. De acordo com a PSP, foi notória a ação do homem de 49 anos no sentido de "condicionar e coagir terceiros, usurpando-se da condição de autoridade pública". A PSP pediu a emissão de mandados de detenção, busca e apreensão ao DIAP de Lisboa, avançando para a prisão do suspeito na última terça-feira.Os agentes apreenderam-lhe uma pistola, calibre 6,35 mm, 4 munições do mesmo calibre, 200 munições calibre .22, e o bilhete de identidade falso da GNR. O tribunal ordenou que o suspeito ficasse proibido de contactos com uma vítima.