Polícia apanha cinco traficantes de droga que abasteciam a zona do Beato em Lisboa

A PSP de Lisboa, através da respetiva Divisão de Investigação Criminal, deteve cinco homens, entre os 19 e os 52 anos, que abasteciam de produto estupefaciente a zona do Beato.



As detenções ocorreram na quinta-feira. Três dos suspeitos foram identificados como os cabecilhas, que amealharam muito dinheiro. Foram apreendidas 4219 doses de cocaína, 4095 heroína, 690 de haxixe, duas caçadeiras, uma pistola, uma faca, 287 munições de caçadeira e 2760 euros. Quatro suspeitos ficaram na cadeia e o quinto com apresentações.



