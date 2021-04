O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve 50 pessoas, nas últimas 24 horas, por crimes como condução sem carta e sob efeito do álcool, tráfico de droga, desobediência e furto.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PSP detalha que as detenções ocorreram entre as 09h00 de sábado e as 09h00 de hoje, no âmbito da sua atividade operacional e através de diversas operações policiais.

Segundo a fonte, 18 pessoas foram detidas por condução sem habilitação legal, sete por condução sob efeito do álcool e duas por tráfico de estupefaciente.

Registaram-se ainda seis detenções por resistência e coação sobre funcionário da PSP, três relacionadas com mandados de detenção, seis por furto e quatro por desobediência.

Uma das detenções foi por posse ilegal de arma e houve ainda três relacionadas com outras questões.

No mesmo período, a PSP também apreendeu heroína e haxixe.

Quanto à sinistralidade rodoviária registaram-se 28 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e 16 feridos ligeiros.