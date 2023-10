Mulher gravemente ferida após queda em tanque de lontras em Miranda do Douro

Uma mulher de 39 anos sofreu esta quarta-feira ferimentos graves após cair num tanque de lontras existente na Estação Biológica Internacional de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, disse esta quarta-feira à Lusa fonte dos bombeiros.

"A mulher estaria a trabalhar no tanque das lontras quando caiu à água batendo com a cabeça. Há suspeita de traumatismo cranioencefálico pelo que foi considerada como ferido grave", explicou o comandante dos bombeiros de Miranda do Douro, Luís Martins.

O alerta para o acidente foi dado às 13h22, tendo sido mobilizados para o local 13 operacionais dos bombeiros, apoiados por cinco viaturas, uma ambulância SIV do INEM estacionada e elementos da GNR.

A vítima foi resgatada do tanque pelos bombeiros e assistida no local por uma equipa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Depois de estabilizada, a mulher foi transportada para o hospital de Bragança no helicóptero do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros.