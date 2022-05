Homem sofreu "queimaduras graves" quando trabalhava numa linha elétrica em Mogadouro

Um homem de 28 anos sofreu esta sexta-feira "queimaduras graves" quando procedia a trabalhos numa linha elétrica junto à localidade de Tó, no concelho de Mogadouro, disse esta sexta-feira o comandante dos bombeiros de Mogadouro.

"Quando chegámos ao local, a vítima estava junto ao solo junto do poste elétrico onde aconteceu o acidente. No local já se encontrava uma equipa de técnicos da EDP a prestar apoio à vítima", disse José Francisco Carrasco.

De acordo com a mesma fonte, a vítima estava a prestar serviço à EDP e realizava trabalhos numa linha elétrica, onde terá ocorrido uma anomalia, que lhe provocou queimaduras graves.

O alerta foi dado às 10h47

O homem foi assistido no local pelos bombeiros de Mogadouro e tripulação da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A vítima,com "queimaduras graves", foi transportada por via aérea para o Hospital de São João, no Porto, pelo helicóptero do INEM, estacionado em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais, que foram apoiados por três viaturas e pela equipa médica do helicóptero do INEM e pela SIV de Mogadouro.