Mulher de 47 anos ferida com "gravidade" em acidente de trator em Mogadouro

Uma mulher de 47 anos ficou hoje gravemente ferida na sequência de um acidente que envolveu um trator , na localidade de Castelo Branco, concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"O trator ao sair de uma cominho rural, para dar entrada na Estrada Nacional (EN 221) , numa zona com declive, poderá ter sofrido uma falha mecânica e que faz com a operadora fosse cuspida do assento ", disse o comandante dos bombeiros de Mogadouro, José Carrasco.

A vítima acabou por ser transportada para o Hospital de Bragança.

O alerta foi dado às 19: 28.

No local do acidente estiveram 11 bombeiros apoiados por uma ambulâncias a que se juntaram as equipas médicas e de enfermagem da Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.