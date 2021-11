Septuagenária morre na sequência de atropelamento em Miranda do Douro

Uma mulher de 79 anos morreu hoje na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional (EN218) que atravessa a cidade de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, disse este sábado à Lusa fonte dos bombeiros.

"A septuagenária foi colhida por uma carrinha de transporte de passageiros quando atravessava a EN218 nas imediações da sua residência. Ainda tentamos manobras de reanimação mas nada havia a fazer", afirmou o comandante dos bombeiros locais, Luís Martins.

"O óbito acabou por ser decretado no local pelo médico da tripulação do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM]", acrescentou.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 17h30.

No local estiveram seis operacionais dos bombeiros apoiados por duas viaturas, aos quais se juntou a equipa médica do helicóptero do INEM, estacionado em Macedo de Cavaleiros.

Militares da Guarda Nacional Republica do destacamento de Miranda do Douro tomaram conta da ocorrência.