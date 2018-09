Segundo o que o CM conseguiu apurar, a vítima ficou com ferimentos em várias partes do corpo. O ataque aconteceu durante a manhã deste sábado.

Por Aureliana Gomes | 13:18

Uma mulher ficou gravemente ferida, este sábado de manhã, ao ser mordida por um cão à porta de Casa, em Covelo, Gondomar.



O alerta foi dado cerca das 8h50.



Ao que o CM consegui apurar a mulher ficou com ferimentos em várias partes do corpo. Foi assistida no local pelos Bombeiros de Melres e pela SIV de Gondomar e transportada ao Hospital de Santo António, no Porto.



A GNR também esteve no local. As autoridades desconhecem, para já, a raça do cão.