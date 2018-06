Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissária portuguesa com malária a recuperar no Hospital

Oficial da PSP tem quadro clínico estável.

Por M.C. | 09:41

Mulher de 57 anos, que teve de ser transportada de urgência da República Centro-Africana para Portugal por ter sido infetada com malária, tem registado melhoras.



Rosa Maria Gomes, a oficial de polícia que comandava a esquadra de São João da Madeira antes de ter enveredado na missão da ONU em março deste ano, está internada no Hospital das Forças Armadas de Lisboa.



O estado clínico é considerado estável, desconhecendo-se para já quando pode ter alta.



No sábado, Rosa Maria Gomes recebeu a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que constatou pessoalmente a evolução do respetivo estado de saúde.