Uma ex-emigrante no Luxemburgo agrediu a soco um militar da GNR, mordeu os militares da patrulha e ainda urinou na viatura policial quando estava a ser levada para o posto.A mulher, de 57 anos, regressou ao País há menos de um ano e desde então os moradores de Cucujães, em Oliveira de Azeméis, não têm descanso. “No sábado, depois de ter sido expulsa do café, foi criar desacatos numa festa de aniversário. Quando a GNR chegou, insultou-os, agrediu-os e ainda encostou as nádegas aos genitais de um dos militares para o provocar”, contou uma testemunha.