Mulher morre a comer polvo em esplanada de Guimarães

Vítima que ficou engasgada ainda foi socorrida, mas acabou por morrer no local.

Por Fátima Vilaça | 19:12

Uma mulher de 72 anos morreu esta terça-feira engasgada com polvo, quando almoçava na esplanada de uma marisqueira, no centro de Guimarães.



A vítima mortal ainda foi socorrida, mas o óbito acabou por ser declarado no local.



O alerta para os bombeiros chegou pouco depois das 14 horas e dava conta de uma paragem cardiorrespiratória na via pública.



As equipas de socorro acabaram por deparar-se com uma mulher com graves dificuldades respiratórias.



O corpo foi removido para o gabinete médico legal de Guimarães para ser autopsiado e só o exame forense pode esclarecer as reais causas da morte.