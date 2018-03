Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada por comboio na Estação de Espinho

Circunstâncias do acidente ainda estão por esclarecer.

Por Lusa | 18:42

Uma mulher morreu esta sexta-feira depois de ter sido colhida por um comboio de mercadorias na Estação de Espinho, no distrito de Aveiro, em circunstâncias por esclarecer, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.



Segundo a mesma fonte, o alerta para os bombeiros foi dado cerca das 15h56.



Às 17h50, fonte da CP disse à agência Lusa que o acidente estava a provocar alguns condicionamentos na Linha do Norte.



"A via do Porto para Lisboa está interdita e os comboios estão a circular apenas pela via ascendente", disse a mesma fonte.



Ao local acorreram os Bombeiros de Espinho e a PSP.