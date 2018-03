Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criança de cinco anos encontra mãe morta à facada no Fundão

Alerta foi dado ao início da tarde deste sábado.

17:51

Uma mulher foi encontrada morta, este sábado, com sinais de ter sido esfaqueada. Segundo apurou o CM, o corpo da vítima foi encontrado em casa da mesma, no Fundão.



O alerta foi dado pelo filho da mulher, com cinco anos.



O caso aconteceu numa habitação da Aldeia Nova do Cabo.



Os vizinhos da mulher garantem que a mesma se encontrava divorciada desde janeiro e que estaria prestes a celebrar o seu 30.º aniversário. Morava sozinha com o filho na casa onde foi encontrada morta e ninguém se apercebeu de quaisquer movimentações suspeitas nas últimas horas.



Por se suspeitar de crime, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que iniciou as investigações.



Em atualização