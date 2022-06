O funeral de Sílvia Mendes, 45 anos, morta pelo marido, em Felgueiras, realiza-se esta quinta-feira, a partir das 18h30, na Igreja de Vilar do Torno e Alentém, Lousada, pelas 18h30. O corpo será sepultado no cemitério local.Sílvia foi morta a tiro de caçadeira pelo ainda marido, Sérgio Cunha, de quem estava separada, por não aceitar que ela mantivesse uma relação com outro homem. O arguido já está em prisão preventiva.