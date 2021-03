A mulher que, no dia 17 de fevereiro, foi detida pela PSP de Viseu por coação e injúrias às autoridades nega que tenha acusado os polícias de "a quererem violar".



"Ia no carro com a minha filha, de 7 anos, e o meu pai, aviar uma receita na farmácia. Fui abordada e tratada como pessoa de mal. Dizem que comecei a tirar a saia e a camisa, mas eu até ia de fato de treino. Não acusei os polícias de me quererem violar", diz ao CM a mulher, que passou a noite sob detenção.