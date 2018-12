Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher chama "gatuno" a árbitro na Internet e paga 2050 euros

Adepta do Sporting punida por comentário no Facebook.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Uma adepta do Sporting foi condenada a pagar 1050 euros por ter chamado "gatuno", no Facebook, ao árbitro auxiliar Nuno Manso, na sequência da derrota dos leões na Luz frente ao Benfica, por dois golos a um, em dezembro de 2016.



Rosa Fernandes, que vai recorrer, tem ainda de pagar mil euros de indemnização.



A mulher foi condenada por um crime de difamação pelo Tribunal de Braga, apesar de a juíza ter considerado que o termo "gatuno" é uma "banalidade utilizada no meio futebolístico".



Alega, porém, que o comentário de Rosa Fernandes a uma fotografia no perfil de um amigo foi feito "após o calor das emoções desportivas" e que "ultrapassa o direito à liberdade de expressão da arguida".



Na decisão, é sublinhado que a expressão é "objetivamente ofensiva, traduzindo um juízo de valor desprezível, ofensivo da honra de qualquer árbitro enquanto profissional e pessoa".



Queixa-crime por "ataque" após comentário

Na sequência do comentário no Facebook, em 2016, Rosa Fernandes apresentou queixa contra Nuno Manso, alegando que o árbitro auxiliar a abordou à saída do local de trabalho, a ameaçou e insultou ao mesmo tempo que a agarrou pelas golas do casaco, quando estava sentada ao volante do carro.



A queixa acabou arquivada, por falta de provas, mas o CM sabe que foram agora arroladas testemunhas para reabrir a queixa-crime.



PORMENORES

Só teve 14 visualizações

Comentário foi feito numa montagem fotográfica com a imagem do árbitro da partida, Jorge Sousa, que teve 14 reações. A arguida comentou: "Faltam aí os gatunos dos auxiliares. Principalmente o vendedor de calendários de Braga", numa alusão a Nuno Manso, que trabalha numa gráfica.



Trabalha com a mulher

A arguida é colega de trabalho da mulher do árbitro auxiliar Nuno Manso e, segundo é referido na sentença do Tribunal de Braga, "ambas têm problemas de relacionamento".