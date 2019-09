Mulher que acusa PSP de agressão no Seixal terá tentado evitar prisão de marido GNR

A enfermeira de 42 anos alegadamente agredida por um agente na esquadra da PSP do Seixal, sexta-feira, terá tentado evitar que o marido, militar da GNR, fosse sujeito ao teste de álcool.Segundo fonte da PSP, o agente diz que a vítima e o marido pararam o carro à porta da esquadra. Por sentir odor a álcool, propôs o teste do balão e o militar da GNR terá fugido a pé. A mulher impediu a perseguição agarrando-se ao PSP.Este garante que os ferimentos na mulher foram quando tentava parar as agressões de que estava a ser alvo. A PSP abriu um inquérito interno.