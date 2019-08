Mulher que atacou o marido com machado fica em prisão preventiva

Prisão preventiva. Foi esta a medida de coação aplicada à mulher de 66 anos que atacou o marido, de 77, com um machado quando este estava deitado em casa, na zona da Ladeira do Vau, no concelho de Portimão.O crime violento ocorreu no sábado, ao final do dia, depois do homem ter alegadamente ameaçado que ia comprar uma arma para matar a esposa e os filhos.A vítima, tal como ojá tinha noticiado, sofreu ferimentos muito graves na cabeça e noutras parte do corpo e foi transportada através de um helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar da região de Lisboa, depois de ter passado pelo Hospital de Portimão. A transferência foi adiada um dia devido a uma avaria no helicóptero estacionado em Loulé.A mulher foi inicialmente detida pela GNR, mas foram chamados ao local elementos da Polícia Judiciária e do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR.Segundo oconseguiu apurar, a agressora alegou às autoridades que tinha receio que o marido cumprisse as ameaças de matar a família e decidiu atacá-lo com um machado quando esteve estava deitado em casa. O homem tem antecedentes e já terá sido julgado por ameaças a vizinhos com armas de fogo.Devido à gravidade, o caso foi entregue ao Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ) de Portimão. A mulher foi ouvida por um juiz do Tribunal de Portimão e colocada na cadeia a aguardar o julgamento.