Joana Batista ficou este sábado em prisão preventiva - tal como Edinei, autor material do homicídio de João Ramos -, mas antes de abandonar o Tribunal de Coimbra a mulher de 30 anos, de Penela e mandante da morte do amante, teve permissão para uma breve chamada telefónica para o marido, a quem pediu desculpa e falou com os dois filhos, de 5 e 13 anos.









