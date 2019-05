Mulher que matou marido à facada e martelada diz que homem a queria violar

Margarida Rolo, a professora de Abrantes que assassinou o marido com 79 facadas e sete marteladas, garante que agiu em "legítima defesa", depois de ter sido atacada à joelhada por José Duarte, que a queria violar no sofá do jardim.A arguida, de 43 anos, que começou esta sexta-feira a ser julgada no Tribunal de Santarém, disse ter passado por 12 anos de violência doméstica física, psicológica e sexual, alegando que o marido a violava e forçava a sexo anal, por "nenhuma razão, durante a noite e quando os filhos não estavam em casa".Além disso, "queria que fizesse sexo com outras pessoas, falava em travestis", ameaçando que a matava caso continuasse a recusar-se.A arguida contou ao tribunal que assassinou José Duarte, de 51 anos, professor de matemática, num "impulso irracional", por "medo e desespero" e não por premeditação, como sustenta o Ministério Público, negando ainda ter drogado o marido com comprimidos. Inventou um assalto à moradia por dois encapuzados, como "desculpa momentânea".Num relato emocionado, Margarida Rolo disse que nunca se queixou, por ser "recatada".O advogado de defesa, António Velez, entregou relatórios médicos que sustentam que tem fissuras no ânus e que sofreu uma crise de ansiedade.