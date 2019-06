Mulher que transportava 455 doses de haxixe no próprio corpo detida na cadeia de Custóias

A Polícia Judiciária deteve uma mulher por alegado tráfico de droga agravado no Estabelecimento Prisional do Porto, quando a suspeita tentava introduzir naquela prisão haxixe que transportava escondido no corpo, revelou esta quarta-feira aquela força policial.Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu na terça-feira, quando a mulher, de 39 anos, "tentava introduzir uma quantidade de haxixe suficiente para 455 doses que transportava ocultada no seu próprio corpo".A detida, ajudante de cozinha, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, refere a PJ.Na terça-feira, a PJ anunciou a detenção de uma outra mulher, de 40 anos, suspeita da prática do crime de tráfico de droga no Estabelecimento Prisional do Porto (Custóias).Também esta suspeita foi detida quando "tentava introduzir naquele estabelecimento prisional uma quantidade significativa de estupefaciente, dissimulado em embrulho transportado na roupa interior".