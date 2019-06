Mulher escondia telemóveis e droga no ânus e na vagina para entregar ao marido preso

A mulher de um recluso da cadeia de Custoias, em Matosinhos, foi intercetada pelos guardas prisionais e entregue para detenção à PJ do Porto, por tentar introduzir 5 minitelemóveis, haxixe e esteroides anabolizantes, escondidos em cavidades corporais - ânus e vagina -, no interior do estabelecimento prisional.A arguida, uma empregada fabril de 39 anos, aproveitou a visita semanal ao marido, no sábado, para tentar cometer o crime. No entanto, logo na portaria, foi apanhada. As guardas de serviço fizeram-lhe uma revista íntima, que revelou as ilegalidades.Escondia cinco minitelemóveis, um saco com haxixe suficiente para 275 doses e ainda algumas ampolas de esteroides anabolizantes. Foi a própria a confessar aos guardas que ainda tinha mais artigos ilegais no automóvel. Feita busca à viatura, foram encontrados outros 10 minitelemóveis e mais ampolas de esteroides, que a mulher admitiu querer introduzir em futuras visitas ao marido, que cumpre pena em Custoias.A PJ do Porto, com competência de investigação de tráfico nas cadeias, foi chamada e concretizou a detenção. A detida foi levada a tribunal e ficou proibida de contactar com reclusos - o que inclui também o marido.Entretanto, também na tarde de segunda-feira, reclusos que trabalhavam no exterior da mesma prisão encontraram um embrulho que entregaram aos guardas prisionais. No interior do mesmo, estavam cerca de meio quilo de haxixe e 200 gramas de heroína.