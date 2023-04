Mulher recebe indemnização de 40 mil euros após acidente deixar marido com disfunção erétil

O despiste de um carro, que abalroou o condutor de uma mota, na N101 entre Guimarães e Braga, provocou danos físicos e morais ao motociclista, que já recebeu uma indemnização de 280 mil euros. No entanto, agora, o Tribunal da Relação de Guimarães decidiu atribuir uma indemnização de 40 mil euros à mulher do condutor, uma vez que o acidente deixou o homem com disfunção erétil.O JN avança, esta terça-feira, que a mulher pediu para ser compensada porque a condição do marido não lhe permite "ter relações sexuais naturais e expontâneas, só lhe sendo possível ter relações sexuais fazendo uma injeção intracavernosa com prostaglandina", diz o acórdão do Tribunal, consultado pelo JN.O Tribunal da Relação de Guimarães desceu o valor da indemnização a ser paga pela seguradora de 50 mil euros, montante definido pelo Tribunal de Braga, para 40 mil euros.O acórdão refere ainda que o Tribunal decidiu atribuir a indemnização à mulher porque o homem "passou a ser acometido de um sentimento de ciúme em relação à sua mulher/companheira, o que se traduz em discussões. O que lhe causa a ela um grande desgosto e sofrimento", escreve o JN.