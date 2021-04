Mulher resgatada com vida do rio Águeda

Uma mulher com cerca de 50 anos foi hoje resgatada com vida do rio Águeda, em Águeda, no distrito de Aveiro, informou fonte da corporação local de Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, a senhora caiu ao rio na zona de Souto do Rio, cerca das 15:30, e foi resgatada por um bombeiro à civil que estava a passar no local.

A vítima foi assistida no local pelos meios de socorro, tendo sido transportada para o Hospital de Águeda com "algumas escoriações".

As circunstâncias da queda da mulher não são ainda conhecidas.

Ao local acorreram os Bombeiros de Águeda, com sete homens apoiados por três viaturas.