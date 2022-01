Mulher rouba caixa de gorjetas num restaurante em Lousada. Assalto ficou filmado

Uma mulher roubou cerca de 200 euros num restaurante, em Lousada.O proprietário do restaurante disse àque tudo aconteceu depois de um pedido de ajuda da mulher, que disse estar a passar por dificuldades económicas. Depois do pedido, foi-lhe oferecida uma sopa e água. A mulher aproveitou um momento em que ninguém estava ao balcão para roubar a caixa de gorjetas.A suspeita agarrou na caixa e foi até à casa de banho, onde esvaziou todo o seu conteúdo.O assalto ficou filmado pelas câmaras de videovigilância do restaurante.A mulher, que já praticou outros assaltos através do mesmo método, já está identificada.