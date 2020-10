Mulher simula atos sexuais junto a escola em Sintra

Uma mulher, de 46 anos, foi conduzida na quinta-feira, pela PSP e bombeiros, à Urgência psiquiátrica do Hospital Amadora-Sintra após, alegadamente descompensada pela falta de medicação, ter realizado movimentos simulando atos sexuais junto à Escola Secundária Gama Barros, no Cacém, concelho de Sintra.



Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, quando a patrulha chegou já a mulher, que terá um filho a estudar naquela escola, “estava calma”. No entanto, os bombeiros relataram os atos sexuais impróprios. Terá sido a própria a justificar com falta de medicação o facto de estar alterada. A PSP participou o caso ao Ministério Público.



Ver comentários