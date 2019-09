Mulher suspeita de atear incêndio florestal identificada pela GNR em Vila Real

A GNR identificou uma mulher de 42 anos pela suspeita de um crime de incêndio florestal, no concelho de Vila Real, e que foi impedida de abandonar o local por populares, disse esta segunda-feira esta força policial.O Comando Territorial de Vila Real explicou, em comunicado, que recebeu uma denúncia de que uma suspeita estaria a atear um incêndio na sexta-feira, numa zona de mato, "com um saco de papel e pinhas".Na sequência da denúncia, os militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Real deslocaram-se ao local e, segundo a fonte, conseguiram "constatar que o incêndio teve início no local em que a suspeita se encontrava, tendo consumido uma área de mato de 60 metros quadrados".A GNR referiu que a suspeita acabou por ser identificada pelos militares, após ter sido "impedida de abandonar o local pelos populares da localidade".Na sequência das diligências, a Guarda apurou ainda que a suspeita "estaria indiciada em três outros pequenos focos de incêndios florestais, ocorridos no dia 18 de setembro".A GNR disse ainda que os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.