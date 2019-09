PJ detém homem suspeito de atear fogo em habitação na Ribeira Grande

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção, na ilha de São Miguel, Açores, de um homem suspeito de fazer deflagrar um incêndio numa residência do concelho da Ribeira Grande.Em comunicado o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da PJ explica que o arguido, "movido por um sentimento de vingança contra uma pessoa com quem mantinha uma relação de proximidade, ateou o fogo, com recurso ao seu isqueiro, em materiais facilmente inflamáveis que encontrou num dos compartimentos" da residência.Segundo a PJ, "as chamas destruíram o conteúdo do quarto e só não se propagaram para toda a estrutura do imóvel devido à pronta intervenção dos residentes e vizinhos".