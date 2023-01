Mulher tenta atropelar polícias com carro furtado em agência de ‘rent-a-car’

Uma mulher de 40 anos foi presa pela PSP em Alhandra, Vila Franca de Xira, minutos depois de ter tentado atropelar uma brigada de agentes à civil quando estava ao volante de um carro que alugou, e não devolveu no tempo combinado (já estava dado como furtado), a uma agência de ‘rent-a-car’.A suspeita, toxicodependente e residente na Quinta do Loureiro (um bairro social de Lisboa), tinha a PSP no encalço pela prática de quatro crimes graves, cometidos entre segunda e quinta-feira (um furto em residência, e três roubos). Horas antes de ser presa, a mulher usou o carro do ‘rent-a-car’ desviado para tentar atropelar polícias.Os agentes escaparam ilesos, e viriam a apreender a viatura em Alhandra, prendendo a suspeita. Ficou em prisão preventiva.