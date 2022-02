Homem furta carrinha da Misericórdia em Nelas e pergunta à PSP onde comprar droga no Porto

Um homem de 29 anos foi detido pela PSP, esta tarde, após perguntar aos agentes, à civil, onde comprar droga no bairro da Pasteleira, Porto. Deslocava-se numa carrinha da Misericórdia de Santar, Nelas, que furtara horas antes.

A PSP estava alerta após a comunicação da GNR de Nelas, de que a carrinha da Misericórdia tinha sido furtada, pelas 13h15, quando uma trabalhadora da instituição distribuía os almoços por cidadãos idosos, naquela localidade do distrito de Viseu. A viatura foi detetada pelos agentes da Brigada de Fiscalização Policial da 2.ª Divisão da PSP do Porto, no bairro da Pasteleira, pelas 15h15. À civil, os polícias foram abordados pelo suspeito, que lhes questionou onde poderia comprar droga naquele complexo habitacional. Foi de imediato detido. Na viatura furtada estavam ainda vários almoços que ficaram por distribuir, em Santar, devido ao furto da carrinha.

O suspeito, agora indiciado de furto de veículo, tinha ainda uma pulseira eletrónica que o impede de se aproximar da mulher, devido a um caso de violência doméstica.