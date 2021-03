As agressões e os episódios de violência começaram antes do casamento e agarravam-se quando a vítima, de 41 anos, começou a trabalhar. Em causa, ciúmes excessivos por parte do agressor. Nas buscas foi ainda apreendida ao suspeito uma arma de fogo.



Um homem, de 42 anos, foi detido pela GNR por agredir violentamente e ameaçar de morte a mulher há mais de 20 anos, em Paredes.As agressões e os episódios de violência começaram antes do casamento e agarravam-se quando a vítima, de 41 anos, começou a trabalhar. Em causa, ciúmes excessivos por parte do agressor. Nas buscas foi ainda apreendida ao suspeito uma arma de fogo.

No âmbito da investigação, os militares apuraram que o agressor “criava um clima de terror no seio familiar”.



Segundo a GNR, num dos episódios de violência extrema em casa do casal, a vítima ficou com hematomas e dores fortes no corpo, tendo de receber tratamento hospitalar. Presente ao Tribunal de Penafiel, ficou proibido de contactar a vítima.