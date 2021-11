Dois homens, de 48 anos, foram detidos pela GNR por agredirem as mulheres, de 35 e 43 anos, em Amarante e Penafiel. Presentes a tribunal, ambos ficaram com pulseira eletrónica e sujeitos a avaliação médica para possível tratamento a alcoolismo.No caso de Amarante, o homem sujeitou a vítima, com quem estava casado há um ano, a violência física, sexual e psicológica. Já na situação de Penafiel, o casamento de 11 anos acabou com insultos e ameaças de morte.