Há um novo vídeo sobre os incidentes na festa do título do FC Porto, na Alameda do Dragão, que culminaram com a morte de Igor Silva. Nas imagens, vê-se a amiga do jovem de 26 anos, assassinado com 18 facadas, a ser violentamente agredida. Teve de ser hospitalizada e passou vários dias no hospital. É vista como uma testemunha-chave na identificação de todos os que estiveram envolvidos na morte de Igor Silva e que já terá prestado esclarecimentos sobre o que se passou na noite do crime.









