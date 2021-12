As duas mulheres, de 32 e 57 anos, montaram um esquema para burlar clientes de imobiliárias, que procuravam comprar casas, e acumulavam vítimas desde, pelo menos, agosto de 2020. Conseguiram assim amealhar cerca de 80 mil euros. Acabaram por entrar no radar das autoridades judiciais, que emitiram mandados de detenção para as duas burlonas.