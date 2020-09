Multidão em fúria expulsa GNR à pedrada em Cascais

Uma patrulha da GNR de Alcabideche, Cascais, foi expulsa à pedrada e com tentativas de agressão de um bairro, depois de ali ter entrado para tentar prender os autores de distúrbios num café.



A desordem ocorreu pelas 17h30 de sábado. A patrulha foi a um café em Alcoitão e saiu no encalço dos autores dos danos, que entraram no bairro da Cruz Vermelha. Aqui, os militares foram rodeados por cerca de 100 moradores, que os apedrejaram e tentaram agredir. Só com vários disparos para o ar foi possível fazer uma detenção, com os militares da GNR a retirar de seguida.



