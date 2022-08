O agente de modelos Shai Avital, de 44 anos, está acusado de crimes sexuais por 26 mulheres israelitas, algumas menores na altura do crime. Shai Avital foi detido em Amesterdão e agora quer usar a nacionalidade portuguesa para evitar a extradição.O agente da indústria do entretenimento israelita tornou-se português a 15 de fevereiro deste ano uma vez que foi certificado como descendente de judeus sefarditas pela Comunidade Israelita do Porto.