“Não desistimos de encontrar a Justiça”, garantem familiares de vítimas de Borba

Derrocadas continuam na pedreira. Chefe das operações avisa que não haverá resultados em breve.

Por Rita F. Batista e Pedro Galego | 11:00

Resta-nos esperar para o Zé Algarvio e o Carlos saírem para um destino que não seja espelho da indignidade de perder a vida pela incúria de outros. (...) Não desistiremos de encontrar a Justiça por o que lhes aconteceu, e para que não se continuem a repetir tragédias como estas".



Palavras de uma sobrinha de Carlos, um dos três desaparecidos na pedreira de Borba. Dois corpos, de Gualdino e Xavier, foram resgatados. José Ribeiro, líder das operações, avisa que "nos próximos dias não esperamos grandes desenvolvimentos". A pedreira ruiu faz esta segunda-feira uma semana, arrastando uma estrada e cinco pessoas.



As palavras escritas com o coração mostram a revolta dos familiares, que tal como o CM já noticiou, vão avançar para a Justiça. "Querido pai e padrinho. Foi com muita tristeza que os vi partir deste mundo, mas é com toda a certeza que jamais partirão do meu coração", escreve Cátia Rocha nas redes sociais.



A operação de busca entrou numa fase de maior incerteza. Não foram localizados os dois carros engolidos pela derrocada e nem onde estarão os três desaparecidos. Não há previsão. Mas as famílias das vítimas dão alento aos operacionais: "Fica um agradecimento especial a todas as equipas que trabalham 24/24h para um resgate que se revela a cada dia um desafio maior. Espero que encontrem nestas palavras mais do que um reconhecimento da nossa parte, uma motivação para continuar com empenho o seu inestimável trabalho", escreve Susana Rocha.



"A acessibilidade de veículos e equipamentos é muito limitada", disse José Ribeiro. "Devemos moderar as nossas expectativas para o desenvolvimento da operação", sublinhou. Ontem, os trabalhos prosseguiram com mergulhos e sonar, ambos longe da vertente da derrocada, onde ainda caem pedras.



PORMENORES

Autópsia

O corpo de João Xavier, de 58 anos, retirado sábado, só esta segunda-feira deve ser autopsiado. Ontem a família ainda não sabia quan- do poderá fazer as cerimónias fúnebres.



"Justiça rápida"

O Presidente da República apelou ontem a "uma justiça rápida". Marcelo Rebelo Sousa alerta que os "portugueses não gostam de uma justiça lenta".



Homenagem

Foram ontem colocadas na barreira policial junto à entrada do posto de comando alguns ramos de flores e velas em homenagem às vítimas da tragédia.